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НОВОСТИ

Около 34 тыс. военных из Польши и стран НАТО примут участие в учениях «Железный защитник»

17:12 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 34 тыс. военных из Польши и других стран НАТО примут участие в учениях «Железный защитник-2025», которые Варшава планирует провести в сентябре в ответ на совместные белорусско-российские учения «Запад-2025» в Белоруссии.

«Оборонительные учения будут проводиться на суше, в воздушном пространстве и на Балтийском море. В них примут участие около 34 тыс. солдат из всех видов вооруженных сил Польши и стран — союзников по НАТО, а также около 600 единиц техники, которые совместно проверят способность к сдерживанию и эффективной защите польской территории», — говорится в заявлении на сайте польских Вооруженных сил. Маневры будут проводиться на полигонах в Устке на Балтийском море, в Ожише недалеко от границы с Калининградской областью РФ и Новой Дембе в приграничном с Украиной Подкарпатском воеводстве.

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