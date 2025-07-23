Около 34 тыс. военных из Польши и стран НАТО примут участие в учениях «Железный защитник»

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 34 тыс. военных из Польши и других стран НАТО примут участие в учениях «Железный защитник-2025», которые Варшава планирует провести в сентябре в ответ на совместные белорусско-российские учения «Запад-2025» в Белоруссии.

«Оборонительные учения будут проводиться на суше, в воздушном пространстве и на Балтийском море. В них примут участие около 34 тыс. солдат из всех видов вооруженных сил Польши и стран — союзников по НАТО, а также около 600 единиц техники, которые совместно проверят способность к сдерживанию и эффективной защите польской территории», — говорится в заявлении на сайте польских Вооруженных сил. Маневры будут проводиться на полигонах в Устке на Балтийском море, в Ожише недалеко от границы с Калининградской областью РФ и Новой Дембе в приграничном с Украиной Подкарпатском воеводстве.