В Конгресс США поступил законопроект о пересмотре отношений с ЮАР
17:40 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект о пересмотре отношений Соединенных Штатов с ЮАР и введении санкций против ряда южноафриканских политиков, инициированный конгрессменом Ронни Джексоном (республиканец от Техаса), поступил в Палату представителей Конгресса США для предстоящего голосования. Об этом сообщил южноафриканский новостной портал News 24.
Комитет по иностранным делам Палаты представителей рассмотрел законопроект 22 июля и дал ему дальнейший ход, отмечает электронное издание. Голосование может состояться сразу же после возвращения в сентябре конгрессменов с летних каникул.
«ЮАР сделала свой выбор, когда она бросила США и их союзников и встала на сторону наших противников, — написал Джексон в сети Х по результатам слушаний в комитете. — Законопроект о полном пересмотре отношений США и ЮАР даст президенту Дональду Трампу набор необходимых инструментов для привлечения к ответственности коррумпированного южноафриканского правительства. Дни, когда мы позволяли нашим так называемым „союзникам“ вытирать о нас ноги, прошли».
News 24 отмечает, что под противниками США и союзниками ЮАР Джексон подразумевает Иран, Россию и КНР.
В случае принятия законопроекта администрация Трампа будет обязан в течение 120 дней представить в соответствующие комитеты Конгресса секретный доклад. Он должен включать список политиков, высокопоставленных чиновников действующего правительства ЮАР и членов руководства партии «Африканский национальный конгресс», которые могут подвергнуться санкциям со стороны США.
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