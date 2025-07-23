Иранский спутник будет запущен вместе с «Ионосферами-М» в пятницу — Роскосмос

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель «Союз-2.1б», старт которой намечен на утро пятницы, выведет на орбиту в том числе телекоммуникационный спутник Nahid-2 производства Иранского центра космических исследований. Об этом журналистам сообщили в Роскосмосе.

«25 июля среди 18 малых космических аппаратов будет запущен аппарат Nahid-2 — телекоммуникационный спутник, производителем которого выступил Иранский центр космических исследований», — рассказали в госкорпорации, отметив, что аппарат будет запущен по коммерческому контракту в интересах космического агентства Ирана.

Всего ракета-носитель выведет на околоземную орбиту 20 аппаратов — 2 гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М» и 18 малых аппаратов попутной полезной нагрузки.