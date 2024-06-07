Греф: Российский бизнес адаптировался к текущим условиям

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Предприниматели оценивают экономическую ситуацию в стране лучше, чем год назад. Об этом рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Бизнес в 60% случаев оценивает ситуацию в экономике лучше, чем год назад. Это говорит о том, что бизнес адаптировался к текущим условиям», – сказал Герман Греф.