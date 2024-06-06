Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине, на этот раз – истребителей Mirage

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и уже нынешним летом приступит к обучению украинских пилотов. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

«Завтра мы собираемся начать новую форму сотрудничества и объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 из Франции, которые позволят ей защитить свою территорию и свое воздушное пространство, и поэтому с завтрашнего дня мы начнем программу подготовки пилотов, а после обеспечим поставки этих самолетов», — сказал он.