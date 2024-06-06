0
0
101
НОВОСТИ

Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине, на этот раз – истребителей Mirage

21:50 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и уже нынешним летом приступит к обучению украинских пилотов. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

«Завтра мы собираемся начать новую форму сотрудничества и объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 из Франции, которые позволят ей защитить свою территорию и свое воздушное пространство, и поэтому с завтрашнего дня мы начнем программу подготовки пилотов, а после обеспечим поставки этих самолетов», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:20 06.06.2024
Макрон пообещал собрать из украинцев и оснастить «французскую бригаду»
0
136
21:54 06.06.2024
Сбер предложил разработать программу устойчивого развития стран ШОС
0
157
20:52 06.06.2024
Зеленского, очевидно, будут убирать с поста президента - Песков
0
232
20:30 06.06.2024
Сейчас нет никаких оснований для начала переговорного процесса с Украиной
0
251
20:21 06.06.2024
Сбер: Ориентация на клиента и его потребности делает сервисы лучше
0
233
19:17 06.06.2024
Внедрение искусственного интеллекта увеличит ВВП стран СНГ на 53,6 миллиарда долларов в 2030 году
0
290
19:16 06.06.2024
Подрядчики смогут взять в Сбере кредит на строительство частных домов и погашать его с эскроу-счетов
0
288
18:20 06.06.2024
Сбер: Первые прототипы «сильного» искусственного интеллекта мир увидит уже через 5 лет
0
332
17:40 06.06.2024
РФ не обязана говорить, кому поставит оружие, и с ней придется считаться — Песков
0
446
17:12 06.06.2024
На 6% выросло в этом году число совершенных мигрантами преступлений — МВД РФ
0
381

Возврат к списку