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Кабмин разрабатывает проект новой системы оплаты труда учителей

09:20 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ разрабатывает пилотный проект новой системы оплаты труда учителей, готовятся предложения по снижению разницы в доходах от региона к региону. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В соответствии с посланием и поручениями президента идет разработка пилотного проекта по внедрению новых систем оплаты труда работников сферы образования, готовятся предложения по снижению ее разницы в разных субъектах, ведется мониторинг достижения целевых показателей уровня заработной платы. Все это предполагает единый подход к формированию дохода педагогов», — сказал он.

Чернышенко отметил, что кабмин также будет искать возможность дополнительно поддержать учителей.

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