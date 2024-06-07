Кабмин разрабатывает проект новой системы оплаты труда учителей

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ разрабатывает пилотный проект новой системы оплаты труда учителей, готовятся предложения по снижению разницы в доходах от региона к региону. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В соответствии с посланием и поручениями президента идет разработка пилотного проекта по внедрению новых систем оплаты труда работников сферы образования, готовятся предложения по снижению ее разницы в разных субъектах, ведется мониторинг достижения целевых показателей уровня заработной платы. Все это предполагает единый подход к формированию дохода педагогов», — сказал он.

Чернышенко отметил, что кабмин также будет искать возможность дополнительно поддержать учителей.