Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша отменила намеченные на 14 мая переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений части украинских переговорщиков в коррупции. Об этом сообщил в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

«Переговоры прерваны, поскольку часть представителей с их стороны была обвинена в коррупционной деятельности», — сказал он. «Мы планировали очередной раунд переговоров на 14 мая, но он был отменен», — пояснил Колодзейчак.

«Разумеется, мы не будем проводить переговоры с особами, против которых выдвинуты обвинения в коррупции», — добавил замминистра. Имен обвиненных в коррупции украинских представителей Колодзейчак не назвал.

По его мнению, польскому Минсельхозу не удалось разрешить всех проблем фермеров, которые привели к их массовым протестам. «Всего мы не разрешили, потому что ситуация не является легкой», — резюмировал он.