Сейчас нет никаких оснований для начала переговорного процесса с Украиной

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предпосылок для мирных переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, Украина сама закрыла двери для этого, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас нет никаких оснований для начала переговорного процесса. Киевский режим по-прежнему полностью закрыл все двери для переговорного процесса. Мы продолжаем добиваться выполнения целей посредством специальной военной операции», — сказал он в интервью «Известиям».