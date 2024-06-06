РФ не обязана говорить, кому поставит оружие, и с ней придется считаться — Песков
17:40 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не обязана раскрывать, кому именно может поставить оружие для ударов по объектам стран Запада. Москва не поступится своими интересами и с ней придется считаться, подчеркнул в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ответ на вопрос, будет ли раскрыто, кому поставят российское оружие, представитель Кремля отметил, что Россия «не обязана это делать». «Как сказал президент, с нами, с нашей позицией, придется считаться. И мы не поступимся нашими интересами», — добавил Песков.
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