ОБСЕ провалила все попытки миротворчества на постсоветском пространстве — МИД Белоруссии

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миротворческая деятельность ОБСЕ за последнее десятилетие не принесла ощутимых результатов, все попытки организации на постсоветском пространстве провалены. Об этом в интервью агентству БелТА заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.

Он обратил внимание, что на протяжении последних десятилетий НАТО стремится превратить свой блок в некий военно-политический гарант безопасности в Европе, «что явно противоречит принципам обеспечения стабильности и мира на европейском континенте», зафиксированным в Хельсинском заключительном акте и других важных документах ОБСЕ, включая Хартию европейской безопасности.

По словам дипломата, в вопросах безопасности ОБСЕ все более отодвигается на второй план, занимаясь главным образом гуманитарными проблемами и дублируя в этой области другие европейские организации. «Миротворческая деятельность ОБСЕ за последнее десятилетие не принесла ощутимых результатов. Наоборот, ОБСЕ провалила все попытки миротворчества на постсоветском пространстве», — констатировал Сирота.

Структуры ОБСЕ пытаются все более активно вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, продолжается размывание межгосударственного формата организации. «В ущерб конструктивному взаимодействию государств-участников на мероприятия ОБСЕ приглашаются маргинальные, а то и вовсе фантомные НПО и так называемые представители гражданского общества с экстремистскими взглядами», — сказал он. Как отметил замглавы МИД, сегодня организация все чаще превращается в арену политических столкновений, а ее структуры — в инструмент давления, а не сотрудничества.

Вместе с тем, ОБСЕ остается единственной площадкой, объединяющей страны Северной Америки, Европы и постсоветского пространства, указал он. «Именно эта инклюзивность и должна быть сохранена и использована для перезапуска диалога. Беларусь полагает, что пришло время для глубокого переосмысления миссии ОБСЕ. Организации необходимы реформы, которые восстановят ее консенсусный, деполитизированный и инклюзивный характер», — считает Сирота.