ОБСЕ провалила все попытки миротворчества на постсоветском пространстве — МИД Белоруссии
17:40 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Миротворческая деятельность ОБСЕ за последнее десятилетие не принесла ощутимых результатов, все попытки организации на постсоветском пространстве провалены. Об этом в интервью агентству БелТА заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.
Он обратил внимание, что на протяжении последних десятилетий НАТО стремится превратить свой блок в некий военно-политический гарант безопасности в Европе, «что явно противоречит принципам обеспечения стабильности и мира на европейском континенте», зафиксированным в Хельсинском заключительном акте и других важных документах ОБСЕ, включая Хартию европейской безопасности.
По словам дипломата, в вопросах безопасности ОБСЕ все более отодвигается на второй план, занимаясь главным образом гуманитарными проблемами и дублируя в этой области другие европейские организации. «Миротворческая деятельность ОБСЕ за последнее десятилетие не принесла ощутимых результатов. Наоборот, ОБСЕ провалила все попытки миротворчества на постсоветском пространстве», — констатировал Сирота.
Структуры ОБСЕ пытаются все более активно вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, продолжается размывание межгосударственного формата организации. «В ущерб конструктивному взаимодействию государств-участников на мероприятия ОБСЕ приглашаются маргинальные, а то и вовсе фантомные НПО и так называемые представители гражданского общества с экстремистскими взглядами», — сказал он. Как отметил замглавы МИД, сегодня организация все чаще превращается в арену политических столкновений, а ее структуры — в инструмент давления, а не сотрудничества.
Вместе с тем, ОБСЕ остается единственной площадкой, объединяющей страны Северной Америки, Европы и постсоветского пространства, указал он. «Именно эта инклюзивность и должна быть сохранена и использована для перезапуска диалога. Беларусь полагает, что пришло время для глубокого переосмысления миссии ОБСЕ. Организации необходимы реформы, которые восстановят ее консенсусный, деполитизированный и инклюзивный характер», — считает Сирота.
НОВОСТИ
- 17:12 30.07.2025
- США отменили встречу по конфликту в Судане из-за разногласий с Египтом — Bloomberg
- 17:00 30.07.2025
- Вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке после землетрясения
- 16:32 30.07.2025
- В Швеции хотят ужесточить правила предоставления подданства
- 16:12 30.07.2025
- Трамп заявил о введении с 1 августа 25-процентных пошлин в отношении Индии
- 16:00 30.07.2025
- Землетрясение на Камчатке стало шестым по мощности в мире за историю наблюдений — WP
- 15:32 30.07.2025
- Информация СВР о замене Зеленского на Залужного говорит сама за себя — Песков
- 15:12 30.07.2025
- Хуснуллин заявил о росте ввода нежилой недвижимости в РФ на 11% в первом полугодии 2025 г.
- 15:00 30.07.2025
- РФ уже приобрела иммунитет к санкциям Запада — Песков
- 14:32 30.07.2025
- В Кремле приняли к сведению слова Трампа о санкциях через 10 дней
- 14:12 30.07.2025
- Знание русского языка для таджикистанцев, выезжающих в РФ, первостепенно — министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать