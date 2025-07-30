Венгрия собирается построить малый ядерный реактор по американской технологии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия начинает работу по сооружению на своей территории малого модульного ядерного реактора (ММР) по технологии американской корпорации GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он выступил на церемонии подписания соглашения между венгерской компанией Hunatom и польской Synthos Green Energy, которая использует технологии GE Vernova и внедряет их в странах Восточной Европы. «Это соглашение касается начала технологической, инфраструктурной, финансовой и юридической подготовительной работы, необходимой для внедрения этой американской ядерной технологии в Венгрии», — пояснил глава МИД.

Он напомнил, что в Венгрии действует АЭС в Пакше и продолжается строительство ее второй очереди «Пакш-2» по проекту Росатома. Однако такая небольшая страна, как Венгрия, едва ли может позволить себе сооружение двух крупных атомных электростанций подряд, и поэтому она видит решение в малых модульных реакторах, которые могут быть построены за короткое время на ограниченной территории, сообщил Сийярто. По его словам, ММР идеально подходят для надежного обеспечения дешевой и экологически чистой энергией новых промышленных районов, которые появились в Венгрии во многом благодаря инвестициям со стороны иностранных компаний.