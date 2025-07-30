0
0
146
НОВОСТИ

Венгрия собирается построить малый ядерный реактор по американской технологии

18:40 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия начинает работу по сооружению на своей территории малого модульного ядерного реактора (ММР) по технологии американской корпорации GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он выступил на церемонии подписания соглашения между венгерской компанией Hunatom и польской Synthos Green Energy, которая использует технологии GE Vernova и внедряет их в странах Восточной Европы. «Это соглашение касается начала технологической, инфраструктурной, финансовой и юридической подготовительной работы, необходимой для внедрения этой американской ядерной технологии в Венгрии», — пояснил глава МИД.

Он напомнил, что в Венгрии действует АЭС в Пакше и продолжается строительство ее второй очереди «Пакш-2» по проекту Росатома. Однако такая небольшая страна, как Венгрия, едва ли может позволить себе сооружение двух крупных атомных электростанций подряд, и поэтому она видит решение в малых модульных реакторах, которые могут быть построены за короткое время на ограниченной территории, сообщил Сийярто. По его словам, ММР идеально подходят для надежного обеспечения дешевой и экологически чистой энергией новых промышленных районов, которые появились в Венгрии во многом благодаря инвестициям со стороны иностранных компаний.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:35 30.07.2025
На Камчатке произошли еще два землетрясения
0
2
19:20 30.07.2025
Проблемы с радарами привели в Британии к масштабному сбою в воздушных перевозках
0
63
18:25 30.07.2025
Минпромторг Индии сделал заявление по поводу введения со стороны США пошлин в 25%
0
190
17:40 30.07.2025
ОБСЕ провалила все попытки миротворчества на постсоветском пространстве — МИД Белоруссии
0
222
17:12 30.07.2025
США отменили встречу по конфликту в Судане из-за разногласий с Египтом — Bloomberg
0
236
17:00 30.07.2025
Вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке после землетрясения
0
270
16:32 30.07.2025
В Швеции хотят ужесточить правила предоставления подданства
0
308
16:12 30.07.2025
Трамп заявил о введении с 1 августа 25-процентных пошлин в отношении Индии
0
343
16:00 30.07.2025
Землетрясение на Камчатке стало шестым по мощности в мире за историю наблюдений — WP
0
334
15:32 30.07.2025
Информация СВР о замене Зеленского на Залужного говорит сама за себя — Песков
0
422

Возврат к списку