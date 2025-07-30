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Трамп: БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов...

21:50 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп полагает, что объединение БРИКС настроено против США и пытается лишить доллар статуса мировой резервной валюты. С таким утверждением он выступил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», — отметил Трамп, говоря о пошлинах, которые он намерен наложить на поставки из Индии. Говоря о БРИКС, американский лидер добавил: «Это атака на доллар. Мы не позволим никому нападать на доллар».

Трамп, рассуждая о причинах введения США пошлин в отношении Индии, добавил: «Это отчасти из-за БРИКС, отчасти из-за торговли». Он отметил, что у США «огромный дефицит» в торговле с Индией.

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