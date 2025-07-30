На Камчатке произошли еще два землетрясения
19:35 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8 были зафиксированы на Камчатке в течение менее чем пяти минут. Об этом сообщается в телеграм-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского, землетрясение магнитудой 4,8 — в 273 километрах. Эпицентр первого сейсмического события находился на глубине 64,8 километра, второго — на глубине 10,8 километра.
В обоих случаях сведений об ощущаемости пока не поступало.
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