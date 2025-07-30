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Проблемы с радарами привели в Британии к масштабному сбою в воздушных перевозках

19:20 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабный сбой произошел в сфере воздушных перевозок Соединенного Королевства из-за проблем с радарами. По информации телеканала Sky News, самолеты не взлетают из столичных аэропортов Хитроу, Гатвик и Сити, приостановлены вылеты из Эдинбурга.

Холдинг NATS, отвечающий за управление воздушным движением в Великобритании, признал сбой, но информировал, что проблема устранена. «Наши инженеры восстановили работу системы, которая была повреждена сегодня днем. В настоящее время мы приступили к возобновлению нормальной работы в лондонском регионе. Мы продолжаем тесно сотрудничать с авиакомпаниями и аэропортами, чтобы минимизировать сбои», — говорится в заявлении NATS.

По информации телеканала, это не означает, что рейсы уже начали отправляться.

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