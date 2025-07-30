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НОВОСТИ

США отменили встречу по конфликту в Судане из-за разногласий с Египтом — Bloomberg

17:12 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон отменил переговоры глав дипломатических ведомств США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта по конфликту в Судане из-за несогласия Каира с предложенным текстом совместной декларации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, встреча министров иностранных дел четырех стран должна была состояться 30 июля. Однако египетское руководство выступило против пункта совместного заявления, согласно которому ни одна из сторон вооруженного конфликта в Судане не сможет играть главную роль в правительстве переходного периода после установления в стране режима прекращения огня.

Переговоры по конфликту в Судане, отмечает Bloomberg, могут быть перенесены на сентябрь и проведены на полях заседаний 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа страны), командующим армией генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Боестолкновения противоборствующих сил начались в столице Хартуме и крупном городе Мерове и вскоре распространились на другие районы страны. В результате конфликта тысячи людей погибли, десятки тысяч были ранены, еще более 13 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома.

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