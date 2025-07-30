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Минпромторг Индии сделал заявление по поводу введения со стороны США пошлин в 25%

18:25 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия придает первостепенное значение защите своих фермеров и бизнеса и предпримет все необходимые шаги для защиты своих национальных интересов. Об этом заявил индийский Минпромторг после объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 25% для Нью-Дели.

«Правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов», — заявили в ведомстве. Индийские власти «придают первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей и малого бизнеса», подчеркнули в Минпромторге.

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