Минпромторг Индии сделал заявление по поводу введения со стороны США пошлин в 25%
18:25 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия придает первостепенное значение защите своих фермеров и бизнеса и предпримет все необходимые шаги для защиты своих национальных интересов. Об этом заявил индийский Минпромторг после объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 25% для Нью-Дели.
«Правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов», — заявили в ведомстве. Индийские власти «придают первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей и малого бизнеса», подчеркнули в Минпромторге.
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