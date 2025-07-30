0
0
0
НОВОСТИ

В США предложили создать фонд для сбора европейских денег на оружие для Украины

22:00 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два члена Сената Конгресса США предложили законопроект для создания американского фонда, куда союзники Вашингтона могли бы перечислять средства, на которые американские власти продолжали бы поставки вооружений Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По его сведениям, соответствующий законопроект под названием The PEACE Act предложили глава комитета по иностранным делам Сената Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи). Документ предусматривает создание фонда под управлением Минфина США, куда союзники Вашингтона могли бы перечислять средства, которые впоследствии использовались бы Пентагоном для восстановления запасов американских вооружений после их передачи Киеву.

Сенаторы надеются, что поток финансирования фонда будет составлять от 5 до $8 млрд в год. В списке вероятных доноров фонда указываются Германия и Великобритания. Законодатели планируют включить положение о создании фонда в законопроект об ассигнованиях на нужды национальной обороны (NDAA) и принять его в этом году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:50 30.07.2025
Трамп: БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов...
0
113
20:30 30.07.2025
Землетрясения на Камчатке продолжаются
0
240
19:35 30.07.2025
На Камчатке произошли еще два землетрясения
0
303
19:20 30.07.2025
Проблемы с радарами привели в Британии к масштабному сбою в воздушных перевозках
0
313
18:40 30.07.2025
Венгрия собирается построить малый ядерный реактор по американской технологии
0
351
18:25 30.07.2025
Минпромторг Индии сделал заявление по поводу введения со стороны США пошлин в 25%
0
421
17:40 30.07.2025
ОБСЕ провалила все попытки миротворчества на постсоветском пространстве — МИД Белоруссии
0
390
17:12 30.07.2025
США отменили встречу по конфликту в Судане из-за разногласий с Египтом — Bloomberg
0
384
17:00 30.07.2025
Вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке после землетрясения
0
419
16:32 30.07.2025
В Швеции хотят ужесточить правила предоставления подданства
0
456

Возврат к списку