В США предложили создать фонд для сбора европейских денег на оружие для Украины

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два члена Сената Конгресса США предложили законопроект для создания американского фонда, куда союзники Вашингтона могли бы перечислять средства, на которые американские власти продолжали бы поставки вооружений Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По его сведениям, соответствующий законопроект под названием The PEACE Act предложили глава комитета по иностранным делам Сената Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи). Документ предусматривает создание фонда под управлением Минфина США, куда союзники Вашингтона могли бы перечислять средства, которые впоследствии использовались бы Пентагоном для восстановления запасов американских вооружений после их передачи Киеву.

Сенаторы надеются, что поток финансирования фонда будет составлять от 5 до $8 млрд в год. В списке вероятных доноров фонда указываются Германия и Великобритания. Законодатели планируют включить положение о создании фонда в законопроект об ассигнованиях на нужды национальной обороны (NDAA) и принять его в этом году.