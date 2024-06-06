Подрядчики смогут взять в Сбере кредит на строительство частных домов и погашать его с эскроу-счетов

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Российские подрядчики могут взять кредит на возведение индивидуальных жилых домов и погашать его деньгами с эскроу-счетов, которые открыли заказчики-физлица по договорам строительного подряда. Так компании могут сократить объем собственных средств, необходимых для обеспечения полного цикла строительства, и направить освободившиеся деньги на другие бизнес-цели. О новом кредите Сбера на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Кредит на возведение частных домов могут взять любые компании, занимающиеся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Размер процентной ставки – от 6% годовых. Если же подрядчик соответствует программе ДОМ.РФ, он может получить кредит по ставке 1% годовых. Подрядчик также может получить отсрочку по погашению основного долга на весь срок строительства, по процентам – до 6 месяцев. Кредит выдается на 36 месяцев, в момент раскрытия эскроу-счета происходит досрочное погашение задолженности. Нужен ли залог, определяется индивидуально.

«Спрос на индивидуальное жилищное строительство в России продолжает расти, – отметил Анатолий Попов. – Чтобы у представителей малого и микробизнеса были средства на возведение ИЖС и чтобы как можно больше россиян смогли жить в собственном доме, мы предложили специализированный кредитный продукт, который позволяет вести строительство, не привлекая собственные средства. Причем по программе финансового института развития ДОМ.РФ кредит доступен всего под 1% годовых. Подать заявку на финансирование можно онлайн – в интернет-банке СберБизнес».

«Механизм строительства частных домов по договорам подряда со счетами эскроу подразумевает, что средства заказчика надежно защищены в банке на протяжении всего периода строительства жилья, – отметил Алексей Ниденс, заместитель генерального директора ДОМ.РФ. – В свою очередь, подрядчику нет необходимости в привлечении дорогих заемных средств – на эти цели есть возможность взять льготный кредит, процентная ставка по которому будет просубсидирована по программе ДОМ.РФ. Бюджет программы составляет 1 млрд руб. По нашим оценкам, это позволит просубсидировать льготные кредиты подрядчикам на строительство не менее 1 млн кв. м индивидуального жилья. При этом подрядчики получают возможность масштабировать свой бизнес и быстрее выполнять заказы от новых клиентов, а граждане – уверенность в сохранности своих денежных средств».

Эскроу-счет – специальный банковский счет, который снижает риски сделки. Одна сторона вносит на такой счет деньги, которые депонируются. Вторая сторона может получить эту сумму, только когда выполнит обязательства по договору.