Сбер: Ориентация на клиента и его потребности делает сервисы лучше

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Как развивать новые клиентские сервисы и не потерять в качестве, как правильно настроить рекомендательные сервисы, чтобы они не воспринимались как навязчивая реклама, – эти и другие вопросы обсудили участники собственной сессии Сбера «Трансформация бизнеса в интересах клиента в основных индустриях рынка». Модератором выступил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. Мероприятие прошло на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как отметил Кирилл Царев, клиентоцентричность стала необходимым элементом любого успешного бизнеса. Фокусируясь на клиенте и его потребностях, компании повышают лояльность и доверие к бренду, что улучшает бизнес-показатели. В результате выигрывает как клиент, так и бизнес.

«На этой сессии собрались спикеры, представляющие, казалось бы, совершенно разные индустрии: авиаперевозки, банковские услуги, ретейл и другие. Каждый из нас является клиентом этих компаний и пользуется их услугами. При этом тенденции таковы, что компании стали предоставлять сервисы в разных областях и где-то даже пересекаться, – отметил Кирилл Царев. – Если раньше мы говорили о важности продуктов, потом об их качестве и клиентоориентированности, то сейчас во главу угла ставится клиентоцентричность и даже человекоцентричность. Именно ориентация на клиента и его потребности делает сервисы лучше. Вместе с представителями крупного бизнеса мы обсудили, как компании двигаются в этом направлении, и попытались ответить на такой важный вопрос, как сохранить баланс и не потерять качество, предоставляя изначально не профильные услуги. А также как стоит развивать новые клиентские сервисы: самостоятельно или вместе с партнерами».

Еще одна тема, которую обсудили спикеры, – наджинг (от англ. nudge, подталкивание). Многие современные компании его используют, подсказывая и рекомендуя клиентам новые товары, сервисы и услуги. Модератор предложил собравшимся ответить на вопрос, честно ли это по отношению к клиентам или является навязчивой рекламой. Действительно ли это нужно клиенту, чтобы сориентироваться в огромном выборе, или навязывание услуг? Участники дискуссии сошлись во мнении, что дело не в самом наджинге, а в том, как его применять: аккуратно рекомендовать клиенту тот или иной сервис или активно навязывать ему покупку. Речь даже зашла об установлении границ такого подталкивания и введения терминов «честный наджинг» и «нечестный наджинг».

«Учитывая, что компании предоставляют похожие сервисы, возникает вопрос, как может быть выстроено их сотрудничество вокруг клиента. И в каком формате оно может быть эффективно, – отметил Кирилл Царев. – Как раз на этой неделе Сбер и «Тинькофф» (Т-банк) объявили о том, что мы первыми в России предоставим нашим клиентам информацию об их счетах в мобильных приложениях друг друга. То есть в СберБанк Онлайн наши клиенты будут видеть свои счета, открытые в «Тинькофф», и наоборот. Еще одно наше сотрудничество с коллегами началось после реального случая, произошедшего в прошлом году. В аптеку пришла женщина, которой фармацевт по ошибке продала лекарство не той дозировки. Предназначалось оно для маленького ребенка. Эквайринг в аптеке был Сбера, а платила женщина картой «Тинькофф». Фармацевт позвонила в кол-центр Сбера, там связались с коллегами из «Тинькофф» и маму ребенка успели предупредить. После этого случая мы договорились о выстраивании линии поддержки между нашими банками, чтобы в экстренных ситуациях иметь возможность быстро помочь людям. Естественно, не нарушая их права, обеспечивая полную безопасность и сохранность персональных данных».

Кирилл Царев также привел другой пример эффективного сотрудничества Сбера с другими компаниями – платежный сервис «Плати QR». Сейчас к нему подключены уже 14 банков, клиенты которых могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах QR-кодом. Технологию поддерживают и владельцы торговых точек, ведь это повышает продажи и упрощает жизнь покупателям.

Участники сессии также обсудили, как обеспечить бесшовность сервисов, осознанность потребления и контроль качества товаров на маркетплейсах, как ориентация на клиента делает сервисы лучше и что придет на смену клиентоцентричности.