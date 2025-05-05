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Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики — Путин

15:32 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика Москвы по паритету покупательной способности уступает лишь Нью-Йорку, что является хорошей основой для решения социальных вопросов, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», — сказал глава государства.

Путин добавил, что «это очень здорово, хорошо».

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