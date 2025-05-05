ЕК выделит 500 млн евро на привлечение в Европу ученых со всего мира
16:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) выделит 500 млн евро на поддержку программ привлечения ученых со всего мира в Европу. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Сорбонне программу «Выбирай Европу».
«Европа всегда будет стремиться к тому, чтобы ученые выбирали Европу, — сказала она. — Я счастлива заявить, что Еврокомиссия выделяет пакет в 500 млн евро на 2025–2027 годы, чтобы привлечь новых ученых в Европу».
Она подчеркнула, что страны ЕС должны достичь уровня инвестиций в научные разработки в 3% ВВП к 2030 году.
НОВОСТИ
- 17:00 05.05.2025
- Производство вина в Молдавии упало в прошлом году более чем на 40% — экс-премьер
- 16:32 05.05.2025
- В Киев пригласили почти что аналог гитлеровской коалиции — СВР РФ
- 16:12 05.05.2025
- Трое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Махачкале
- 15:32 05.05.2025
- Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики — Путин
- 15:12 05.05.2025
- Токаев призвал не заниматься самоуспокоением и держать в готовности армию Казахстана
- 15:00 05.05.2025
- ЕС намерен предложить запретить импорт российского газа к концу 2027 года — Bloomberg
- 14:32 05.05.2025
- Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы
- 14:32 05.05.2025
- Путин принял приглашение Моди посетить Индию — Кремль
- 14:12 05.05.2025
- Победивший в первом туре выборов в Румынии кандидат может назначить Джорджеску премьером
- 14:00 05.05.2025
- 2 человека погибли, 3 ранены в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать