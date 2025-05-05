ЕК выделит 500 млн евро на привлечение в Европу ученых со всего мира

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) выделит 500 млн евро на поддержку программ привлечения ученых со всего мира в Европу. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Сорбонне программу «Выбирай Европу».

«Европа всегда будет стремиться к тому, чтобы ученые выбирали Европу, — сказала она. — Я счастлива заявить, что Еврокомиссия выделяет пакет в 500 млн евро на 2025–2027 годы, чтобы привлечь новых ученых в Европу».

Она подчеркнула, что страны ЕС должны достичь уровня инвестиций в научные разработки в 3% ВВП к 2030 году.