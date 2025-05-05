Победивший в первом туре выборов в Румынии кандидат может назначить Джорджеску премьером

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов, может назначить бывшего кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску премьер-министром, если станет главой государства.

«Поэтому, как президент, я могу менять членов конституционного суда, членов секретных служб, так я смогу гарантировать честные выборы, и я смогу быть посредником, чтобы найти большинство в парламенте. Вот как мы можем представить его (Кэлина Джорджеску — прим. ТАСС) в качестве премьер-министра», — заявил Симион в комментарии британской газете Financial Times.

По итогам прошедшего в воскресенье первого тура президентских выборов в Румынии во второй тур, который состоится 18 мая, вышли Симион (40,96%) и независимый кандидат, генеральный мэр столицы Никушор Дан (20,99%).