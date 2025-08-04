Большинство поляков считают невозможным сотрудничество президента с премьером — опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство польских граждан считают, что сотрудничество между избранным президентом Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском невозможно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром United Surveys для интернет-портала Wirtualnа Polskа.

По этим данным, 61,2% респондентов считают, что хорошие отношения между главой государства и главой правительства невозможны. При этом 23,1% «абсолютно» в этом уверены, а 39% полагают, что тесное сотрудничество Навроцкого с Туском невозможно «скорее всего».

Противоположного мнения придерживаются 21,4% опрошенных, еще 16,5% участников исследования затруднились с ответом на данный вопрос.