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Большинство поляков считают невозможным сотрудничество президента с премьером — опрос

10:32 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство польских граждан считают, что сотрудничество между избранным президентом Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском невозможно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром United Surveys для интернет-портала Wirtualnа Polskа.

По этим данным, 61,2% респондентов считают, что хорошие отношения между главой государства и главой правительства невозможны. При этом 23,1% «абсолютно» в этом уверены, а 39% полагают, что тесное сотрудничество Навроцкого с Туском невозможно «скорее всего».

Противоположного мнения придерживаются 21,4% опрошенных, еще 16,5% участников исследования затруднились с ответом на данный вопрос.

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