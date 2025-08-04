Две передислоцированные атомные подлодки США прибыли в нужный регион — Трамп
09:20 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две американские атомные подлодки, которые президент США Дональд Трамп ранее приказал передислоцировать «в надлежащие регионы» якобы из-за заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, уже прибыли в указанный район дислокации.
«Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть», — сказал американский лидер во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера (штат Нью-Джерси). Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax о том, что подлодки будут находиться ближе к России, однако не стал указывать их местоположение.
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