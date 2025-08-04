На Солнце произошли две сильные вспышки — ученые
11:00 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две вспышки предпоследнего класса мощности (М) зафиксированы на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
«4 августа в 08:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E14) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 16 минут», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о вспышке М2.1, произошедшей на Солнце в 07:57 мск в той же группе пятен.
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