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НОВОСТИ

На Солнце произошли две сильные вспышки — ученые

11:00 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две вспышки предпоследнего класса мощности (М) зафиксированы на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«4 августа в 08:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E14) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 16 минут», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышке М2.1, произошедшей на Солнце в 07:57 мск в той же группе пятен.

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