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Собянин: Диплом колледжа Москвы гарантирует хорошие перспективы в профессии

10:22 04.08.2025

В Москве в новом учебном году более 2600 студентов будут получать в колледжах профессии, связанные с электроникой. По словам мэра столицы Сергея Собянина, больше 70% времени учебного времени учащиеся посвящают практическим занятиям в мастерских, лабораториях и на предприятиях-партнерах.

«Благодаря этому две трети студентов начинают работать уже во время учебы, а 95% выпускников трудоустраиваются по специальности», - сообщил мэр.

Напомним, в связи с возросшим спросом на рынке труда на специалистов со средним профессиональным образованием, в Москве проводится модернизация колледжей.

Как считает градоначальник, комплексная модернизация системы среднего профессионального образования в Москве демонстрирует высокую эффективность. «Тесное взаимодействие учебных заведений с работодателями, акцент на практическую подготовку и современный подход к обучению позволяют выпускникам успешно интегрироваться в профессиональную среду, - отметил Собянин. - Диплом московского колледжа гарантирует успешное трудоустройство и хорошие перспективы профессионального роста».

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