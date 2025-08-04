ВС РФ освободили более 200 населенных пунктов с начала года

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие освободили более 200 населенных пунктов с начала 2025 года, следует из подсчетов ТАСС.

Согласно данным еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны России, населенный пункт Александро-Калиново, освобожденный в Донецкой Народной Республике, стал 209-м с начала года.