В КБР уничтожены трое террористов, оказавших вооруженное сопротивление
11:20 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) троих сторонников международной террористической организации, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и Следственном комитете РФ.
«В селе Исламей Баксанского района КБР на конспиративном адресе пребывания установлены трое граждан России, являющихся участниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировавших совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур», — сообщили в ЦОС. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено.
Как отметили в СК, троих вооруженных мужчин в автомашине обнаружили в ночь на 1 августа на окраине селения Исламей.
НОВОСТИ
- 12:32 04.08.2025
- Ядерные подлодки США несут боевое дежурство и без заявлений политиков — Песков
- 12:20 04.08.2025
- Спецслужбы и полиция Польши хотят вернуть визовый режим с Украиной — вице-спикер Сейма
- 12:15 04.08.2025
- Открыть счет для бизнеса в Сбере в рублях и иностранных валютах теперь можно бесплатно
- 12:05 04.08.2025
- Кабмин выделит 16,5 млрд рублей на ремонт дорог в 11 регионах
- 12:00 04.08.2025
- 11 вузов поддержали применение ИИ в дипломах
- 11:32 04.08.2025
- Задержки поставок Patriot из США ослабят ПВО стран ЕС, готовых помочь Киеву — Euractiv
- 11:05 04.08.2025
- Израиль считает, что ХАМАС не заинтересован в сделке по заложникам — ТВ
- 11:00 04.08.2025
- На Солнце произошли две сильные вспышки — ученые
- 10:32 04.08.2025
- Большинство поляков считают невозможным сотрудничество президента с премьером — опрос
- 10:22 04.08.2025
- Собянин: Диплом колледжа Москвы гарантирует хорошие перспективы в профессии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать