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В КБР уничтожены трое террористов, оказавших вооруженное сопротивление

11:20 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) троих сторонников международной террористической организации, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и Следственном комитете РФ.

«В селе Исламей Баксанского района КБР на конспиративном адресе пребывания установлены трое граждан России, являющихся участниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировавших совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур», — сообщили в ЦОС. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено.

Как отметили в СК, троих вооруженных мужчин в автомашине обнаружили в ночь на 1 августа на окраине селения Исламей.

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