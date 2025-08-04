Вулкан Крашенинникова на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел на высоту 4 км
10:00 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пепловый выброс на высоту до 4 км зафиксирован на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Это может быть опасно для авиаперевозок, сообщает ГУ МЧС России по региону.
«Днем 4 августа из вулкана Крашенинникова был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4 000 метров, высота самого исполина — 1 856 метров. Пепловый шлейф распространился в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Согласно проведенному информационному взаимодействию с оперативными дежурными ЕДДС муниципальных районов, диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — говорится в сообщении.
Это уже второй пепловый выброс на вулкане за сутки.
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