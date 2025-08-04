Израиль считает, что ХАМАС не заинтересован в сделке по заложникам — ТВ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху склоняется к военному решению проблемы освобождения заложников в секторе Газа. Об этом израильский чиновник сообщил телеканалу ABC.

По его информации, власти еврейского государства считают, что радикальное палестинское движение ХАМАС не заинтересовано в заключении сделки по освобождению удерживаемых лиц. Как отмечает телеканал, в палестинском анклаве находятся по меньшей мере 20 живых израильских заложников. В связи с этим Нетаньяху намерен расширить масштабы военной операции в секторе.