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НОВОСТИ

Израиль считает, что ХАМАС не заинтересован в сделке по заложникам — ТВ

11:05 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху склоняется к военному решению проблемы освобождения заложников в секторе Газа. Об этом израильский чиновник сообщил телеканалу ABC.

По его информации, власти еврейского государства считают, что радикальное палестинское движение ХАМАС не заинтересовано в заключении сделки по освобождению удерживаемых лиц. Как отмечает телеканал, в палестинском анклаве находятся по меньшей мере 20 живых израильских заложников. В связи с этим Нетаньяху намерен расширить масштабы военной операции в секторе.

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