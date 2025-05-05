Токаев призвал не заниматься самоуспокоением и держать в готовности армию Казахстана

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все спорные вопросы должны решаться только в ходе политического диалога, но при этом не нужно заниматься самоуспокоением, а армия страны должна быть готова к выполнению задач в любой момент.

«Казахстан — мирное государство, поддерживающее дружественные отношения со всеми странами. Мы убеждены в том, что все спорные вопросы должны решаться исключительно на основе политического диалога. Мы неизменно придерживаемся данной позиции, о чем я не раз заявлял. Но это не значит, что мы должны самоуспокаиваться. Наша армия должна быть готова к выполнению своих задач в любой момент», — сказал он в ходе церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, а также классных чинов. Слова Токаева приводит его пресс-служба.

Токаев отметил, что Вооруженные силы республики «надежно защищают независимость, мир и территориальную целостность страны», а спасатели, полицейские и другие структуры выполняют свои важные задачи. «В прошлом году Казахстан впервые развернул самостоятельный контингент в составе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Этот шаг продемонстрировал высокий уровень доверия международного сообщества к нашей армии», — напомнил он.