ЕС намерен предложить запретить импорт российского газа к концу 2027 года — Bloomberg

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз планирует предложить в июне меры по запрету импорта российского газа к 2027 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, запрет коснется всего импорта газа по новым сделкам с Россией и уже имеющимся спотовым контрактам. Еврокомиссия намерена представить планы 6 мая в Страсбурге, согласно которым в июне будет предложено запретить импорт российского газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным соглашениям, сообщили источники.

Как пишет Bloomberg, меры по спотовым контрактам вступят в силу не позднее 2025 года, по долгосрочным соглашениям — к концу 2027 года. Агентство отмечает, что сроки запретов зависят от возможностей союза организовать альтернативные поставки СПГ из Африки, Канады, Катара и в том числе из США в рамках торговых переговоров с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа.

По данным источников, планы, которые будут представлены 6 мая на сессии Европарламента, могут претерпеть изменения.