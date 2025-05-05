ЕС намерен предложить запретить импорт российского газа к концу 2027 года — Bloomberg
15:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз планирует предложить в июне меры по запрету импорта российского газа к 2027 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, запрет коснется всего импорта газа по новым сделкам с Россией и уже имеющимся спотовым контрактам. Еврокомиссия намерена представить планы 6 мая в Страсбурге, согласно которым в июне будет предложено запретить импорт российского газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным соглашениям, сообщили источники.
Как пишет Bloomberg, меры по спотовым контрактам вступят в силу не позднее 2025 года, по долгосрочным соглашениям — к концу 2027 года. Агентство отмечает, что сроки запретов зависят от возможностей союза организовать альтернативные поставки СПГ из Африки, Канады, Катара и в том числе из США в рамках торговых переговоров с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа.
По данным источников, планы, которые будут представлены 6 мая на сессии Европарламента, могут претерпеть изменения.
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