Путин принял приглашение Моди посетить Индию — Кремль
14:32 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди принял его приглашение посетить Индию с визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Индийский лидер подтвердил приглашение президенту России посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.
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