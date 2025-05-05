Путин принял приглашение Моди посетить Индию — Кремль

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди принял его приглашение посетить Индию с визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Индийский лидер подтвердил приглашение президенту России посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.