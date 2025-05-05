Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы
14:32 05.05.2025
Несмотря на объективные трудности экономика Москвы продолжает расти, заявил мэр столицы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путина на рабочей встрече в Кремле. «За последний год экономика приросла на 5,5%, а вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть. Это неплохая динамика», — отметил градоначальник.
По словам Путина, «доля Москвы в экономике страны тоже существенна – свыше 21%».
По предварительным оценкам, рост ВРП Москвы в 2024 году составил 5,5%, объем производства обрабатывающих отраслей в 2019–2024 годах вырос на 191,3%, в том числе на 17,8% в 2024 годум. В высокотехнологичных отраслях объем производства увеличился за шесть лет более чем в три раза (на 221,5%).
«За последние годы мы видим современную, новую индустриализацию Москвы, - отметил Собянин. - Вы помните эти процессы, когда заводы уезжали от нас в другие регионы. Сегодня мы видим обратный процесс, потому что сегодня высокотехнологичное производство требует соответствующих кадров».
В Москве сохраняется естественный прирост населения, в 2024 году количество жителей выросло на 4,8 тыс. человек. В результате к 1 января 2025 года в столице РФ жили 13,3 млн человек. При этом ожидаемая средняя продолжительность жизни составит 79,5 года.
НОВОСТИ
- 15:32 05.05.2025
- Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики — Путин
- 15:12 05.05.2025
- Токаев призвал не заниматься самоуспокоением и держать в готовности армию Казахстана
- 15:00 05.05.2025
- ЕС намерен предложить запретить импорт российского газа к концу 2027 года — Bloomberg
- 14:32 05.05.2025
- Путин принял приглашение Моди посетить Индию — Кремль
- 14:12 05.05.2025
- Победивший в первом туре выборов в Румынии кандидат может назначить Джорджеску премьером
- 14:00 05.05.2025
- 2 человека погибли, 3 ранены в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
- 13:32 05.05.2025
- Парад в честь Дня Победы не будут проводить в Севастополе
- 13:20 05.05.2025
- Путин и Моди подчеркнули особый характер отношений между Россией и Индией
- 13:05 05.05.2025
- Индия провела имитацию боя двух спутников в космосе
- 13:00 05.05.2025
- В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США о недрах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать