Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы

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Несмотря на объективные трудности экономика Москвы продолжает расти, заявил мэр столицы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путина на рабочей встрече в Кремле. «За последний год экономика приросла на 5,5%, а вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть. Это неплохая динамика», — отметил градоначальник.

По словам Путина, «доля Москвы в экономике страны тоже существенна – свыше 21%».

По предварительным оценкам, рост ВРП Москвы в 2024 году составил 5,5%, объем производства обрабатывающих отраслей в 2019–2024 годах вырос на 191,3%, в том числе на 17,8% в 2024 годум. В высокотехнологичных отраслях объем производства увеличился за шесть лет более чем в три раза (на 221,5%).

«За последние годы мы видим современную, новую индустриализацию Москвы, - отметил Собянин. - Вы помните эти процессы, когда заводы уезжали от нас в другие регионы. Сегодня мы видим обратный процесс, потому что сегодня высокотехнологичное производство требует соответствующих кадров».

В Москве сохраняется естественный прирост населения, в 2024 году количество жителей выросло на 4,8 тыс. человек. В результате к 1 января 2025 года в столице РФ жили 13,3 млн человек. При этом ожидаемая средняя продолжительность жизни составит 79,5 года.