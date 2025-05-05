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Трое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Махачкале

16:12 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое полицейских погибли в результате нападения на наряд ДПС в Махачкале, сообщается в телеграм-канале МВД по Дагестану.

«Сегодня около 14:20 [мск] в городе Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских», — говорится в сообщении.

Сотрудники МВД сообщили о ликвидации двух нападавших.

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