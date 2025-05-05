16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Круг европейских стран, приглашенных посетить Киев 9 мая, почти полностью соответствует гитлеровской коалиции. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС», — заметили в СВР.

Там подчеркнули, что реакция на указанное сборище комментаторов, окрестивших его «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» или «Днем потомков нацистов», неслучайна.