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НОВОСТИ

В Киев пригласили почти что аналог гитлеровской коалиции — СВР РФ

16:32 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Круг европейских стран, приглашенных посетить Киев 9 мая, почти полностью соответствует гитлеровской коалиции. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС», — заметили в СВР.

Там подчеркнули, что реакция на указанное сборище комментаторов, окрестивших его «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» или «Днем потомков нацистов», неслучайна.

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