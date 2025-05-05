В Киев пригласили почти что аналог гитлеровской коалиции — СВР РФ
16:32 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Круг европейских стран, приглашенных посетить Киев 9 мая, почти полностью соответствует гитлеровской коалиции. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС», — заметили в СВР.
Там подчеркнули, что реакция на указанное сборище комментаторов, окрестивших его «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» или «Днем потомков нацистов», неслучайна.
НОВОСТИ
- 17:00 05.05.2025
- Производство вина в Молдавии упало в прошлом году более чем на 40% — экс-премьер
- 16:12 05.05.2025
- Трое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Махачкале
- 16:00 05.05.2025
- ЕК выделит 500 млн евро на привлечение в Европу ученых со всего мира
- 15:32 05.05.2025
- Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики — Путин
- 15:12 05.05.2025
- Токаев призвал не заниматься самоуспокоением и держать в готовности армию Казахстана
- 15:00 05.05.2025
- ЕС намерен предложить запретить импорт российского газа к концу 2027 года — Bloomberg
- 14:32 05.05.2025
- Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы
- 14:32 05.05.2025
- Путин принял приглашение Моди посетить Индию — Кремль
- 14:12 05.05.2025
- Победивший в первом туре выборов в Румынии кандидат может назначить Джорджеску премьером
- 14:00 05.05.2025
- 2 человека погибли, 3 ранены в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать