20:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад через некоторое время, очевидно, захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что его будут убирать», — сказал он в интервью «Известиям» в ответ на вопрос, каковы дальнейшие перспективы Зеленского.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года и исполнят его руками несколько непопулярных решений, а затем его сменят.