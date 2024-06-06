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НОВОСТИ

Зеленского, очевидно, будут убирать с поста президента - Песков

20:52 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад через некоторое время, очевидно, захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что его будут убирать», — сказал он в интервью «Известиям» в ответ на вопрос, каковы дальнейшие перспективы Зеленского.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года и исполнят его руками несколько непопулярных решений, а затем его сменят.

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