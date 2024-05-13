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Украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области — NYT

11:00 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, украинские войска отступают на некоторых участках под Харьковом. По данным газеты, многие украинцы полагают, что положение их страны в конфликте с РФ значительно ухудшилось.

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