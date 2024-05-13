Сторонники оппозиции начали перекрывать улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна
10:00 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники оппозиции с раннего утра по призыву лидера движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта начали перекрывать улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Акции протеста транслируют в режиме реального времени местные порталы.
Люди перекрывают улицы с помощью скамеек и мусорных баков, на место акций прибывают силы полиции, есть задержанные.
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