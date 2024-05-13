Дефицит бюджета РФ за январь — апрель предварительно составил 1,484 трлн руб. — Минфин
11:32 13.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ за январь — апрель текущего года, согласно предварительной оценке, составил 1,484 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина.
Доходы российского бюджета за отчетный период составили 11,684 трлн рублей, что на 50,1% больше, чем годом ранее. Расходы увеличились на 21,5% — до 13,168 трлн рублей.
«Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале — апреле 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», — уточнили в Минфине.
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