Дефицит бюджета РФ за январь — апрель предварительно составил 1,484 трлн руб. — Минфин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ за январь — апрель текущего года, согласно предварительной оценке, составил 1,484 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина.

Доходы российского бюджета за отчетный период составили 11,684 трлн рублей, что на 50,1% больше, чем годом ранее. Расходы увеличились на 21,5% — до 13,168 трлн рублей.

«Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале — апреле 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», — уточнили в Минфине.