В восьми регионах РФ активно растет заболеваемость коронавирусом - эксперт Минздрава
14:32 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в восьми регионах Российской Федерации. Об этом сообщил в понедельник главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
"В тех регионах, которые вошли в эпидситуацию позже, мы наблюдаем картину роста заболеваемости. <...> Это восемь регионов, в которых наиболее динамичный наблюдается рост заболеваемости: Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия и Кемеровская область", - сказал он.
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