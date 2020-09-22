Президент внес в Госдуму законопроект о правительстве РФ - Крашенинников

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму проект закона о формировании правительства, он подготовлен во исполнение новых норм конституции. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров", - сказал Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Согласно содержанию документа, президент должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. У Госдумы будет неделя на рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров.