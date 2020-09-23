Подписавшая «Минск-2» на правах проигравшей стороны Украина не может диктовать условия – Пушилин
07:50 23.09.2020
Украина подписывала Минские соглашения на правах проигравшей стороны и не может теперь диктовать выгодные для себя условия их выполнения. Об этом 22 сентября в ходе прямой линии с жителями Донбасса заявил Глава ДНР Денис Пушилин.
«Украина подписывала Минские соглашения как проигравшая сторона. Но почему-то с определенного момента во многих источниках мы видим, что Киев с каких-то пор стал считать себя выигравшей стороной и пытается вести себя в переговорном процессе именно таким образом. Как будто сейчас он может позволять себе рассуждать о переписывании соглашений», – отметил Пушилин.
Он добавил, что Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей был компромиссом сторон ради урегулирования конфликта в Донбассе и Республики придерживаются условий этого документа. Киев со своей стороны по сей день идет по пути саботажа и деструктивных действий.
«Украина не выходит из Минских соглашений и очень болезненно реагирует, когда мы задаем вопрос напрямую: «Вы будете выполнять соглашения? Если нет, то так и скажите». Мы готовы к любому развитию событий, хотя, конечно же, мы за мирное решение конфликта. Но послушайте, не может сторона, подписавшая документы, когда проигрывала, диктовать какие-то новые условия», – добавил лидер ДНР. ДАН
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