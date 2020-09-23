Экс-премьер Японии готов помогать преемнику по вопросу мирного договора с Россией
08:43 23.09.2020 Источник: РОСБАЛТ
Синдзо Абэ, недавно оставивший пост премьера Японии, заявил о своей готовности помогать новому главе правительства Ёсихидэ Суге в проведении переговоров с российскими властями о заключении мирного договора.
В интервью газете «Иомиури» Абэ отметил, что эти переговоры «не могут быть простыми», однако территориальный вопрос «нельзя оставлять без внимания».
Политик также выразил мнение, что «президент Путин тоже хочет в среднесрочной перспективе решить вопрос мирного договора и укрепить отношения с Японией».
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