Экс-премьер Японии готов помогать преемнику по вопросу мирного договора с Россией

08:43 Источник: РОСБАЛТ

Синдзо Абэ, недавно оставивший пост премьера Японии, заявил о своей готовности помогать новому главе правительства Ёсихидэ Суге в проведении переговоров с российскими властями о заключении мирного договора.

В интервью газете «Иомиури» Абэ отметил, что эти переговоры «не могут быть простыми», однако территориальный вопрос «нельзя оставлять без внимания».

Политик также выразил мнение, что «президент Путин тоже хочет в среднесрочной перспективе решить вопрос мирного договора и укрепить отношения с Японией».