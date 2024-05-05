В центре Москвы прошла генеральная репетиция парада Победы
13:45 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Образцы военной техники проехали по центру Москвы. Садовое кольцо было перекрыто. В колонне, помимо военных, в том числе женщин, в коробках по видам и родам войск прошли расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцы, казаки, а также строем прошел сводный военный оркестр.
Завершилась репетиция пролетом авиации, в котором участвовали пилотажная группа «Русские витязи» на Су-30СМ, «Стрижи» на истребителях МиГ-29, а также группа из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета российского триколора.
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