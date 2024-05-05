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В акции «Бессмертный полк» в Турции приняли участие сотни человек

15:50 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сотен человек собрались в воскресенье в посольстве России в Турции, чтобы пройти торжественным шествием в рамках акции «Бессмертный полк», приуроченной к празднованию Дня Победы 9 мая.

Соотечественники пронесли по территории посольства многометровое полотно георгиевской ленты. Такие же ленты были прикреплены у каждого на одежде, и люди свободно перемещались с ними по городу. У большинства в руках были фотографии родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, погибших на фронте или еще детьми попавших в фашистские концлагеря. Как отмечали в беседах с ТАСС участники, «подобные акции безусловно важны для того, чтобы новые поколения не забывали исключительный подвиг их предков», в особенности «когда современный мир переживает тяжелые времена».

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