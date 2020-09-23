Путин лично контролирует операцию по "очернению" Байдена - WP

19:20 Источник: Эхо Москвы

По данным газеты The Washington Post, Владимир Путин лично контролирует операцию по «очернению» Джо Байдена, соперника действующего президента США на предстоящих выборах.

Путин проявляет заинтересованность в поддержке президента Трампа на ноябрьских выборах, по всей вероятности, руководя операциями по дискредитации кандидата от демократов Байдена, пишет The Washington Post, ссылаясь на секретный доклад американских разведслужб. Фамилия российского президента упомянута в контексте так называемых разоблачений, с которыми выступает депутат украинского парламента Андрей Деркач. ЦРУ детально анализирует деятельность депутата Рады и находит подтверждения его работы в интересах России. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в прошлом месяце ввело санкции против народного избранника Украины за попытку повлиять на выборы американского президента, сообщает газета. Источники издания в Центральном разведывательном управлении сообщают о том, что аналитики разведслужб, при участии Агентства национальной безопасности и ФБР, подготовили соответствующий отчет на основе сведений из открытых и закрытых источников. В докладе говорится, что «президент Владимир Путин и высокопоставленные российские чиновники осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния в поддержку Трампа с целью разжигания общественной розни в преддверии ноябрьских выборов.

Бывший сотрудник ЦРУ Дуглас Лондон заявил Си-эн-эн, что когда разведслужбы США используют слово «вероятно», говоря об обстоятельствах такой важности, это означает, что их эксперты «в достаточной степени уверены, основываясь на проведенной ими экспертизе; то есть, они не предполагают, а располагают достаточными данными, чтобы уверенно сложить все составляющие паззла в единый образ». Сайт телеканала напоминает, что разведслужбы США ранее обвиняли Москву в попытках повлиять на исход президентских выборов 2016 года, и сейчас считают, что Кремль намерен извлечь уроки из прошлых ошибок.

Обозреватель Си-эн-эн оценивает доклад американских разведслужб как «значимый, но не удивляющий», учитывая, что российский президент — выходец из КГБ, чьи методы влияния на происходящее в мире ему вовсе не чужды.

Журналист-международник, американист Владимир Сухой считает, что это элемент информационной войны, чтобы скомпроментировать президента Трампа во время предвыборной гонки. На самом деле, добавил Владимир Сухой, вряд ли Россия заинтересована в том, чтобы президентом США стал Джо Байден. Эхо Москвы