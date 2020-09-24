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НОВОСТИ

Установка умных приборов учета может привести к росту коммунальных платежей

10:05 24.09.2020 Источник: Коммерсант.ru

Как выяснил “Ъ”, установка умных приборов учета может привести к сверхнормативному росту коммунальных платежей граждан. Правительство поручило профильным министерствам проработать вопрос, обосновать точный объем роста платежей и принять меры для сглаживания эффекта. Последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен, опасаются эксперты. Дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 млрд руб. в год, или в 1% роста конечной цены на электроэнергию.

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