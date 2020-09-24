Установка умных приборов учета может привести к росту коммунальных платежей
10:05 24.09.2020 Источник: Коммерсант.ru
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