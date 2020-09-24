Гробницу возрастом полторы тысячи лет обнаружили в Германии
14:32 24.09.2020 Источник: Газета.Ru
В Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт при подготовке участка для птицефабрики нашли древнюю гробницу, которой, предположительно 1,5 тыс. лет. Об этом сообщает Daily Mail.
В центре монумента обнаружили бронзовый котел, вероятно, внутри него находится прах умершего. Вокруг котла лежали скелеты шести женщин. Археологи считают, что это наложницы или жены покойного. Пока неизвестно, они были убиты или их принесли в жертву.
Кроме того, внутри гробницы нашли скелеты 11 животных. Это говорит о том, что гробница принадлежала высокопоставленному человеку. Газета.Ru
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