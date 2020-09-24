В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19

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Израильское правительство приняло решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина. Эта мера связана с ростом количества случаев COVID-19. Ужесточение правил начнется в пятницу, 25 сентября, они будут актуальны минимум две недели. «В последние два дня мы слышали от экспертов, что в случае, если мы не предпримем незамедлительные и трудные шаги, мы достигнем края бездны», – заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По данным местных СМИ, карантин может быть более строгим, чем весной. Правительство предлагает закрыть синагоги, часть предприятий и рынков, сократить количество маршрутов общественного транспорта. Кроме того, обсуждается вопрос введения запрета на публичные собрания, за исключением семейных. Руководство страны пока еще не определило, как точно будет работать общественный транспорт и аэропорт им. Бен-Гуриона - это решат в ближайшие дни. Также под запретом могут оказаться индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе.